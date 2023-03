Baumgart sieht Karneval als Krisen-Grund in Köln

Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln sieht in den ausführlichen Karnevalsaktivitäten des Klubs vor wenigen Wochen rückblickend ein Problem für die Mannschaft.

„Ich habe jetzt meine Erfahrungen mit dem Karneval gemacht, und ich kann abschließend sagen: Das hat uns nicht gutgetan“, sagte der 51-Jährige am Donnerstag im Vorfeld des Bundesligaspiels bei Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr/Sky): „In Zukunft werde ich versuchen, da einiges anders zu machen.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Seit dem Spiel gegen Frankfurt hat der FC in vier Spielen nicht getroffen und dabei dreimal verloren, der Abstand auf die Abstiegszone beträgt mittlerweile noch sieben Punkte.

Hat Köln zu viel gefeiert?

Vor der Reise zum in der Liga 2023 noch ungeschlagenen BVB habe Baumgart aber „das Gefühl, dass die Jungs wieder viel frischer sind und klarer werden. Deshalb gehe ich mit sehr viel Euphorie und mit hohem Glauben an die Mannschaft in dieses Spiel“. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)