Wechsel nach Leipzig: Schalke löst Vertrag mit Schröder auf

Rouven Schröder übernimmt den Posten des Sportdirektors beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig. Zu diesem Zweck löste der 47-Jährige seinen bestehenden Vertrag beim Ligakonkurrenten Schalke 04 „einvernehmlich“ auf. Schröder tritt seinen neuen Job am 1. April an und erhält einen „langfristigen Vertrag“, beide Klubs verkündeten die Personalie am Dienstag.