Bayern mit zwei Wechseln - Müller zurück

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel verzichtet im Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim auf große Rotation. Vier Tage vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Manchester City nimmt der Nachfolger von Julian Nagelsmann lediglich zwei Wechsel an der Startformation vor. Im Vergleich zum bitteren 0:3 in Manchester am vergangenen Dienstag sitzen Alphonso Davies und Jamal Musiala zunächst auf der Bank.