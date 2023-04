Bayern-Spieler Mazraoui fühlt sich „vergessen“ von Tuchel

Abwehrspieler Noussair Mazraoui beklagt sich über seine Reservistenrolle beim FC Bayern. „Ich habe mich in der Hinrunde in die erste Elf gekämpft, gezeigt, was ich kann und bin zurückgekommen nach meiner Herzbeutel-Entzündung. Nun fühlt es sich an, als wäre ich ? auch wenn das ein großes Wort ist ? vergessen worden“, sagte der marokkanische WM-Vierte nach dem Aus in der Champions League.