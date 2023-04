Gehört Bayern bald selbst zu den Kleinen? Warnung von einem Bundesliga-Konkurrenten

Ilja Kaenzig, Sprecher der Geschäftsführung beim VfL Bochum, hat sich für Investoren in der Bundesliga ausgesprochen.

In der Debatte um einen Liga-Investor gehe es „nicht um internationale Titel, sondern um die Qualitätssicherung in der Bundesliga“, erklärte Kaenzig: „Es sollte uns gelingen, die größten Talente und besten Spieler einen Tick länger in der Liga zu halten.“