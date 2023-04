Werder bangt um Sturm-Duo!

Vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag bei Schalke 04 ist bei Aufsteiger Werder Bremen der Einsatz des etatmäßigen Sturmduos gefährdet.

Nationalspieler Niclas Füllkrug konnte am Donnerstag wegen muskulärer Probleme nur individuell trainieren, sein Partner Marvin Ducksch konnte krankheitsbedingt die Übungseinheit gar nicht mitmachen.

"Wir haben viele Fragezeichen und müssen von Tag zu Tag sehen", sagte Werder-Trainer Ole Werner. Einen Komplettausfall beider Angreifer hat es seit dem Wechsel von Ducksch an die Weser im August 2021 in 61 Pflichtspielen noch nie gegeben. Die beiden Angreifer der Hanseaten haben zusammen 27 der bislang 47 Werder-Tore in dieser Saison erzielt.