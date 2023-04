Bundesliga: 1. FC Köln – Sport-Club Freiburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Der SC will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei Köln punkten. Letzte Woche gewann der FC gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 3:1. Damit liegt der 1. FC Köln mit 35 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Freiburg siegte im letzten Spiel gegen den FC Schalke 04 mit 4:0 und liegt mit 53 Punkten weit oben in der Tabelle. Das Hinspiel ging 2:0 zugunsten des Sport-Club Freiburg aus.