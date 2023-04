Bundesliga: 1. FC Union Berlin – VfL Bochum 1848 (Sonntag, 17:30 Uhr)

Dem VfL Bochum 1848 steht beim 1. FC Union Berlin eine schwere Aufgabe bevor. Am vergangenen Samstag ging Union leer aus – 1:2 gegen Borussia Dortmund. Der VfL musste sich am letzten Spieltag gegen den VfB Stuttgart mit 2:3 geschlagen geben. Im Aufeinandertreffen beider Kontrahenten in der Hinrunde hatte Bochum denkbar knapp beim 2:1 die Oberhand behalten.

Mit 60 Gegentreffern ist der VfL Bochum 1848 die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Auf des Gegners Platz hat das Team von Coach Thomas Letsch noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst sieben Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangieren die Gäste auf Platz 15, haben also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Im Sturm des VfL stimmt es ganz und gar nicht: 30 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Nach 27 absolvierten Begegnungen stehen für Bochum acht Siege, zwei Unentschieden und 17 Niederlagen auf dem Konto.