Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – Eintracht Frankfurt (Samstag, 15:30 Uhr)

Die Eintracht trifft am Samstag mit Bayer auf einen Gegner, der in jüngster Vergangenheit auf der Erfolgsspur unterwegs war. Letzte Woche siegte Bayer 04 Leverkusen gegen den FC Schalke 04 mit 3:0. Damit liegt Leverkusen mit 37 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Gegen den VfL Bochum 1848 war für Frankfurt im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Im Hinspiel hatte Eintracht Frankfurt einen 5:1-Kantersieg davongetragen.

Im Klassement trennen die beiden Mannschaften nur Kleinigkeiten. Während Bayer 37 Punkte auf dem Konto hat, sammelte die Eintracht bereits 40. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher elf Siege ein. Kein einziger Sieg in den letzten fünf Spielen! Frankfurt kommt seit längerer Zeit nicht mehr richtig in Fahrt. Wenigstens teilte man sich zuletzt die Punkte. Die Fieberkurve von Leverkusen zeigt weiter steil nach oben. Vier Siege in Folge haben die Gastgeber mittlerweile eingefahren. Damit belegt die Mannschaft von Xabier Alonso Olano Platz sieben der Rückrundentabelle.