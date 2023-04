Bundesliga: Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18:30 Uhr)

Gegen Borussia Mönchengladbach soll Eintracht Frankfurt das gelingen, was der Mannschaft von Coach Oliver Glasner in den letzten sechs Spielen verwehrt blieb – die optimale Punkteausbeute. Am vergangenen Samstag ging die Eintracht leer aus – 1:3 gegen Bayer 04 Leverkusen. Die Borussia strich am Sonntag drei Zähler gegen den VfL Wolfsburg ein (2:0). Gelingt die Wiedergutmachung? Gladbach möchte den letzten Auftritt, als man gegen Frankfurt verlor (1:3), vergessen machen.