Bundesliga: FC Schalke 04 – Hertha BSC (Freitag, 20:30 Uhr)

Nachdem es in den letzten fünf Partien keinen Sieg zu verbuchen gab, will die Hertha gegen Schalke in die Erfolgsspur zurückfinden. Am letzten Sonntag verlief der Auftritt des FC Schalke 04 ernüchternd. Gegen die TSG 1899 Hoffenheim kassierte man eine 0:2-Niederlage. Jüngst brachte RB Leipzig Hertha BSC die 14. Niederlage des laufenden Fußballjahres bei. Im Hinspiel hatte die Hertha die Nase vorn und feierte einen knappen 2:1-Sieg.