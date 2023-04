Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – 1. FC Köln, 1:3 (0:2)

Florian Kainz verwandelte vor 30.150 Zuschauern einen Elfmeter nach 18 Minuten eiskalt zur 1:0-Führung für den FC. In der 39. Minute erhöhte Davie Selke auf 2:0 für die Elf von Steffen Baumgart. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Pellegrino Matarazzo schickte Munas Dabbur aufs Feld. Finn Ole Becker blieb in der Kabine. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Steffen Baumgart, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Jan Thielmann und Steffen Tigges kamen für Dejan Ljubicic und Selke ins Spiel (62.). Pellegrino Matarazzo wollte die TSG zu einem Ruck bewegen und so sollten Tom Bischof und Sebastian Rudy eingewechselt für Christoph Baumgartner und Dennis Geiger neue Impulse setzen (73.). Mit Kainz und Linton Maina nahm Steffen Baumgart in der 80. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Denis Huseinbasic und Kingsley Schindler. Für das 3:0 von Köln sorgte Thielmann, der in Minute 92 zur Stelle war. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Kasper Dolberg für einen Treffer sorgte (94.). Zum Schluss feierte der 1. FC Köln einen dreifachen Punktgewinn gegen Hoffenheim.