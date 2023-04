Bundesliga: Union Berlin - VfL Bochum LIVE im TV, Stream und Ticker

So unterschiedlich die Tabellenregionen vor dem Spiel sind, verspricht die Partie am Sonntagabend um 17.30 Uhr (im SPORT1-Liveticker) im Stadion an der Alten Försterei eine Menge Spannung.

Bleibt Union Berlin auch im 14. Heimspiel der Saison ungeschlagen und festigt seinen sensationellen Champions-League-Platz? Schlägt Bochum nach dem Riemann-Eklat zurück? Oder rutscht der VfL wieder tiefer in den Abstiegssumpf.

Die auf dem Papier ersichtlichen Unterschiede lassen sich durch einige interessanten Fakten entkräften. Bochum ist alles andere als chancenlos in Berlin.

Dafür spricht allein schon die Bochumer Leistungskurve in den letzten Wochen. Trainer Thomas Letsch kassierte mit seinem Team nur eine Pleite in den letzten vier Spielen. Vier Punkte in zwei Spielen sammelte der Ruhrpott-Klub zuletzt auswärts – zuvor hatte Bochum insgesamt nur drei Zähler in der Fremde geholt.

Im direkten Vergleich mit Union Berlin hat der VfL sogar in einigen Statistiken die Nase vorn: Die Bochumer gaben in dieser Saison mehr Torschüsse als Union ab, hatten mehr Ballbesitz und einen ähnlichen „expected Goals“-Wert. Der große Unterschied: Die Eisernen machten daraus 42 Tore, Bochum nur 30.

Die abgezockten Köpenicker stehen bereits bei 15 Saisonsiegen und können schon am 28. Spieltag den Vereinsrekord von 16 Liga-Siegen in einer Saison knacken.

„Es gilt, die Reaktion, die wir in Dortmund zeigen konnten, zu bestätigen, sodass wir auch von Beginn an diese Schärfe ins Spiel bringen“, sagte Urs Fischer am Freitag. Vor einer Woche hatte Union das Spitzenspiel beim BVB mit 1:2 verloren.

So können Sie Union Berlin - VfL Bochum LIVE verfolgen:

TV : -

: - Stream : DAZN

: DAZN Ticker: Sport1.de

Union Berlin - VfL Bochum: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, Khedira, Juranovic - Thorsby, Haberer - Becker, Behrens