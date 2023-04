Bundesliga: VfL Bochum 1848 – VfB Stuttgart, 2:3 (0:1)

Der VfL und Stuttgart lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatte der VfB Stuttgart nichts anbrennen lassen und war als 4:1-Sieger vom Platz gegangen.

Hiroki Ito versenkte die Kugel zum 1:0 (14.). Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause der VfB, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Mit einem Wechsel – Philipp Förster kam für Patrick Osterhage – startete Bochum in Durchgang zwei. Kevin Stöger sicherte der Mannschaft von Thomas Letsch nach 58 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Serhou Guirassy beförderte das Leder zum 2:1 von Stuttgart in die Maschen (60.). Josha Vagnoman brachte den Ball zum 3:1 zugunsten der Elf von Trainer Sebastian Hoeneß über die Linie (63.). Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Sebastian Hoeneß, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Luca Pfeiffer und Genki Haraguchi kamen für Guirassy und Enzo Millot ins Spiel (70.). Kurz vor Ultimo war noch Philipp Hofmann zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des VfL Bochum 1848 verantwortlich (85.). Am Ende punktete der VfB Stuttgart dreifach beim Heimteam.