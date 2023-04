BVB-Startelf-Einsatz beim VfB: Moukoko mit guter Empfehlung

Am Samstag (15.30 Uhr) beim VfB Stuttgart kann sich der Nationalspieler gute Chancen ausrechnen, von Anfang für die Schwarz-Gelben spielen zu können.

Moukoko hat in seiner Karriere schon einige Bestmarken aufgestellt. Unter anderem war er im Alter von 16 Jahren und einem Tag der jüngste Bundesliga-Debütant, mit 16 Jahren und 28 Tagen avancierte er auch zum jüngsten Torschützen der Liga-Geschichte.

So plant RB mit Nkunku

Terzic schwört BVB auf Saisonendspurt ein

Nationalspieler Karim Adeyemi dürfte in Stuttgart erneut von Beginn an bei den Westfalen spielen. "Mit seiner mutigen Art und Weise und seinem Tempo wird er unserer Offensive extrem helfen", meinte Terzic.

Terzic will mit einer Siegesserie im Saisonendspurt Tabellenführer und Rekordmeister Bayern München noch den Titel streitig machen.

„Egal, gegen wen es jetzt geht: Wir müssen hungrig in die letzten Spiele gehen, um am Ende der Saison gemeinsam eine tolle Geschichte zu erleben“, betonte der Coach. In Stuttgart soll deshalb der nächste Dreier geholt werden.