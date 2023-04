Bundesliga: Hertha-Trainer Dardai optimistisch gegen Bayern: "Einen Punkt kannst du zusammenkratzen“

Trainer Pal Dardai vom Bundesliga-Schlusslicht Hertha BSC glaubt an einen Punktgewinn beim Rekordmeister Bayern München.

„Ich will jetzt hier nicht irgendeinen Quatsch erzählen. Wenn ich sagen würde, dass ich weiß, wie wir die Bayern auswärts schlagen, würde ich etwas sagen, was ich noch nicht gemacht habe“, sagte Dardai am Freitag: „Natürlich versuchen wir, das Beste zu machen. Ich glaube, einen Punkt kannst du zusammenkratzen.“