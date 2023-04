DFL: Rettig setzt sich kritisch mit Investoren-Einstieg

Im Gegenzug werde mit der Bereitstellung von Kapital in Höhe von zwei bis drei Milliarden Euro gerechnet. Rettig: "Wobei sich die Frage stellt, ob dieses Geld nicht auf dem Kapitalmarkt günstiger besorgt werden könnte, also preiswerter und flexibler." Offen sei auch nach wie vor die Verteilung der Gelder. Rettig befürchtet, dass viel Geld in neue Spieler investiert werde, die Nachhaltigkeit also zu kurz komme.