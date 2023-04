FC Bayern: Fans feiern Sadio Mané im Training

Einen Tag nach dem enttäuschenden 1:1 in Hoffenheim, für das Mané wegen seines Schlags gegen Leroy Sané suspendiert worden war, nahm er am Spielerersatztraining in München teil. Dort wurde er von den anwesenden Fans - laut Klubangaben waren etwa 2.400 Zuschauer an der Säbener Straße - bejubelt. Es war das erste öffentliche Training seit der Amtsübernahme von Thomas Tuchel, also eine Premiere unter dem Nagelsmann-Nachfolger.