FC Bayern: Kimmich von Matthäus kritisiert nach Jubel in Freiburg - „Muss sich besser im Griff haben“

Die Diskussionen über Joshua Kimmichs Jubel im Anschluss an dessen Sieg beim SC Freiburg reißen nicht ab - nun hat sich auch Lothar Matthäus in der Angelegenheit zu Wort gemeldet.

Wie der Rekordnationalspieler in seiner Sky -Kolumne schrieb, könne er verstehen, dass sich ein ehrgeiziger Profi wie Kimmich ein paar Tage nach dem DFB-Pokal-Aus „übermäßig freut“.

„Aber ein Spieler des FC Bayern und der Nationalmannschaft muss sich ein bisschen besser im Griff haben und nicht so überschwänglich agieren“, stellte der 62-Jährige klar.

Am Verhalten von Kimmich könne man sehen, wie hoch der Druck bei den Münchnern momentan sei, erklärte Matthäus weiter: „Das war so aber nicht nötig. Da freue ich mich dezenter.“

Matthäus: „Das war garantiert keine Provokation“

Derweil zeigte sich Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Montag vor dem Abflug zum Champions-League-Viertelfinale bei Manchester City überrascht darüber, dass die Jubelgeste überhaupt ein Thema ist : „Es ist ein Witz für alle“, sagte der 46-Jährige.

Kimmich hatte nach dem Spiel am Samstag demonstrativ in Richtung der Heimfans gejubelt und so den Zorn der Freiburger Spieler auf sich gezogen.