FC Bayern: Musiala und Streich versöhnen sich nach Pokal-Wirbel

Nach dem Wirbel um das Scharmützel zwischen SC-Trainer Christian Streich und Bayerns Youngster Jamal Musiala beim Pokalspiel unter der Woche gab es am Samstag die versprochene Aussprache.

FC Bayern: Musiala schenkt Streich Trikot

Und es gab auch das von Musiala versprochene Trikot-Geschenk an Streich . Wenn schon die drei Punkte mit nach München gingen , blieb damit zumindest ein Gewinn für Freiburg.

Freiburgs Trainer hatte schon zuvor Nachsicht mit dem 20-Jährigen gezeigt. „Wenn du so ein Spiel verlierst, ist das doch die völlig logische Reaktion“, sagte Streich am Donnerstag zu der viel diskutierten Szene im Anschluss an die Pokal-Sensation bei Bayern.