FC Bayern: Alarmierende Statistik! Rekordmeister deutlich schlechter als in der vergangenen Saison

Rekordmeister Bayern München ist mit derzeit erreichten 59 Punkten sieben Zähler schlechter als nach dem 28. Spieltag der vergangenen Saison. Der Abonnementchampion war am Samstag über ein 1:1 gegen die TSG Hoffenheim nicht hinausgekommen.

Dagegen hat Verfolger Borussia Dortmund mit 57 dieselbe Punkteausbeute wie nach 28 Runden im vergangenen Jahr. Allerdings reichte es für die Schwarz-Gelben am Samstag beim Abstiegskandidaten VfB Stuttgart trotz einer 2:0- und 3:2-Führung gegen die in Unterzahl spielenden Schwaben am Ende nur zu einem 3:3.