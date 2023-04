Vor BVB-Kracher: Trainer Urs Fischer kritisiert Spieler von Union Berlin

Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin hat trotz möglicher Big Points im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) vor verfrühter Euphorie gewarnt.

„Das Wort Champions League müssen wir nicht in den Mund nehmen, da musst du anders auftreten als in den letzten Spielen“, sagte Fischer am Donnerstag: „Wir wollen uns für das internationale Geschäft qualifizieren. Wir wissen, wer wir sind und wo wir herkommen.“