Gegen Leipzig: Schwarz will "alles rausfeuern"

Trainer Sandro Schwarz von Fußball-Bundesligist Hertha BSC will gegen RB Leipzig an die Leistung aus dem vergangenen Spiel anknüpfen. Was die Mannschaft beim 1:1 beim SC Freiburg gezeigt habe, sei „die Basis, für das, was wir am Samstag brauchen“, sagte Schwarz am Donnerstag.