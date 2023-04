FC Bayern: Helmer kritisiert Kahn - "Muss schleunigst seinen Weg finden"

Dazu kommt (Präsident) Herbert Hainer, den ich schätze, der aber auch nicht der Wortführer ist", sagte Helmer und forderte: "Das muss Oli von der Position her einfach sein. Sein Wort hat in sportlichen Dingen eine andere Wucht."

Helmer über Kahn: „Muss sich hinstellen und sprechen“

Es sei legitim, dass Kahn anders auftreten wolle als es die einstige "Abteilung Attacke" Hoeneß tat. Doch "zwei, drei Sätze" in den Sozialen Medien reichten nicht, "das geht in seiner Position einfach nicht".

Überhaupt sieht der Europameister von 1996 die Lage in München kritisch. "An so viele Baustellen wie aktuell kann ich mich eigentlich gar nie erinnern." Es sei einst eine Stärke der Chefetage gewesen, "an einem Strang" zu ziehen. Dies vermisse er.