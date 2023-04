Hertha BSC: Neu-Coach Pal Dardai hofft im Abstiegskampf auf göttlichen Beistand

„Wir brauchen dieses Quäntchen Glück. Wenn ich eine Bitte nach oben habe, wäre das, vor 70.000 Zuschauern in Führung zu gehen“, sagte der Rückkehrer vor dem wichtigen Heimspiel am Samstag (ab15.30 Uhr im LIVETICKER) im ausverkauften Olympiastadion gegen Werder Bremen . Hertha ist mit 22 Punkten Tabellenletzter .

Am Sonntag hatte der Ungar Sandro Schwarz beerbt, nachdem dieser sechs Partien in Serie nicht gewonnen hatte. Zu Beginn seiner dritten Amtszeit ging Dardai mehrere Herausforderungen an.