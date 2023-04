Hoffenheim: Vogt fehlt in Leipzig - Prömel vor Comeback

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim muss im Auswärtsspiel bei DFB-Pokalsieger RB Leipzig auf Kevin Vogt verzichten. Beim Innenverteidiger seien am Dienstag im Training wieder Knieprobleme aufgetreten, wie Trainer Pellegrino Matarazzo am Donnerstag berichtete. Für die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sei Vogt "keine Option".