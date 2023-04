Letsch lobt Fitness seines Teams: "Alles andere als normal"

Der VfL Bochum geht nahezu ohne personelle Sorgen in das Kellerduell mit dem VfB Stuttgart am Ostersonntag (17.30 Uhr/DAZN). "Es ist alles andere als normal, Anfang April keine verletzten Spieler zu haben. Großes Kompliment an die athletische und medizinische Abteilung", sagte Trainer Thomas Letsch auf der Pressekonferenz am Donnerstag.