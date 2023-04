Leverkusen verpasst Big Points in Wolfsburg

Bayer Leverkusen hat in Wolfsburg wichtige Punkte verpasst und im Kampf um die Champions-League-Plätze federn gelassen. Das Team von Xabi Alonso kam in Niedersachsen nicht über ein 0:0 hinaus.

Auch in der zweiten Hälfte warteten die Zuschauer in der Wolfsburger VW Arena zunächst auf Torchancen, Diaby scheiterte aus kurzer Distanz an Casteels (53.). Eine Viertelstunde später war es Kerem Demirbay, der mit einem Schlenzer am Belgier verzweifelte. Die erste bemerkenswerte Szene der Niedersachsen hatte dann Patrick Wimmer, dessen Schuss Lukas Hradecky entschärfte.