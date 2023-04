Leverkusen will auch in der Liga "Vollgas" geben

Nach dem Viertelfinale in der Europa League ist vor dem ersten "Endspiel" in der Bundesliga: Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat am Sonntag gleich das nächste richtungweisende Duell vor der Brust. "Wir wollen Vollgas in der Liga und in Europa geben", betonte Trainer Xabi Alonso direkt nach dem 4:1 bei Union Saint-Gilloise mit Blick auf das Liga-Duell mit RB Leipzig am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).