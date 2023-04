Liga-Endspurt: Union-Trainer Fischer warnt vor Rechenspielen

Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin hat im Kampf um die Champions-League-Ränge vor Rechenspielen im Saisonendspurt gewarnt. "Wenn du dir ausrechnest, wie viele Punkte du noch aus diesen fünf Spielen brauchst, dann verlassen wir unseren Weg. Das würde ich nicht gut finden. Wir wissen ganz genau, was wir an jedem einzelnen Spieltag abliefern müssen, um am Schluss Punkte mitzunehmen", sagte der Schweizer am Donnerstag.