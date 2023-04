Fix! So plant der FC Bayern im Sommer - Verein nennt Details

Zwischen Tegernsee und Tokio - so lautet das Motto für den Sommerfahrplan von Bayern München .

Der deutsche Rekordmeister wird sich auf die kommende Saison mit einem Trainingslager vor der eigenen Haustür und einer Asienreise mit Stopp in Japan vorbereiten. Das gab der Klub am Freitag bekannt. Als zweite Asienstation ist Medien zufolge Singapur im Gespräch.

„Der FC Bayern ist sich seiner Wurzeln in Bayern und München stets bewusst, und es gehört zur Tradition des Klubs, dass wir uns immer wieder am Tegernsee auf die neue Saison vorbereiten“, sagte Vorstandschef Oliver Kahn über den Aufenthalt vor den Toren Münchens zwischen dem 15. und 20. Juli. Am Tegernsee residiert auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß.