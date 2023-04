Teil zwei gegen die Bayern: Streich freut sich "saumäßig"

Den überraschenden Sieg am Dienstag im Pokalviertelfinale in München (2:1) hat Streich schon wieder abgehakt. "Es war ein großartiges Ereignis. Das war es aber auch. Jetzt geht es darum, was am Samstag passiert", äußerte der Coach: "Wir wollen ein tolles Spiel machen, wir wollen nicht zu euphorisch sein, sondern klar - und dann kriegen die Spieler wahrscheinlich zwei Tage frei."