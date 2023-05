Bayern München trennt sich von Kahn und Salihamidzic

Neuer starker Mann beim FC Bayern soll den Berichten zufolge der bisherige Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen (55) werden. Der frühere Nationalmannschaftskapitän Kahn (53) war am Samstag in Köln nicht dabei, was während des Spiels Gerüchte schürte. Salihamidzic (46) feierte mit der Mannschaft den Gewinn der Schale auf dem Rasen.

"Das kommt jetzt? Eine Minute nach dem Abpfiff? Bisher wusste ich nichts davon", sagte Bayern-Idol Thomas Müller inmitten der Feierlichkeiten in Köln verwundert am Sky-Mikrofon. Rekord-Nationalspieler und Sky-Experte Lothar Matthäus erklärte: "Es war klar, dass sich was verändern wird. Die beiden waren verantwortlich für alles, was passiert ist. Das Mia-san-mia-Gefühl ist überlebenswichtig für den FC Bayern und das ist verloren gegangen."