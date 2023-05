Berater: Sturm-Talent Tel bleibt in München

Sturm-Talent Mathys Tel will auch über die laufende Saison hinaus Teil des FC Bayern sein. „Offiziell: Mathys bleibt in München, egal was passiert“, teilte die Beratungsagentur des 18 Jahre alten Franzosen dem Münchner Merkur/tz in einer Stellungnahme mit. Der Angreifer war vor der Saison für 20 Millionen Euro vom französischen Erstligisten Stade Rennes verpflichtet worden. In bislang 19 Bundesliga-Einsätzen erzielte er vier Treffer.

Für seine Berater kommt ein vorübergehender Abschied von Tel, der in München einen Vertrag bis 2027 besitzt, jedoch nicht in Frage, wie sie in ihrem Statement betonten: „Wenn man in München ein Schlüsselspieler sein will, muss man sich in München verbessern und kämpfen. Das ist die Mentalität. Mental ist er bereit, also macht er weiter.“