Besonderes Treffen beim FC Bayern: Bosse berufen Stars um Thomas Müller ein

Bei einem Treffen mit dem Mannschaftsrat riefen Kahn und Co. unter anderem die Erinnerungen an das Herzschlagfinale 2001 wach.

„Die Bosse haben ihre Erfahrungen an uns weitergegeben. Das war ein guter Austausch“, sagte Thomas Müller in der Sport Bild über die Zusammenkunft und führte aus: „Die Wochen waren für den Verein, für uns als Mannschaft nicht einfach. Deswegen haben wir uns noch einmal gesammelt, gesprochen, an welchen Stellschrauben wir drehen können.“