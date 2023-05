Bundesliga: 1. FC Köln – FC Bayern München, 1:2 (0:1)

Die 50.000 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Kingsley Coman brachte den FCB bereits in der achten Minute in Front. Der 1. FC Köln war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart stellte in der 62. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Kingsley Schindler, Jan Thielmann und Denis Huseinbasic für Benno Schmitz, Davie Selke und Florian Kainz auf den Platz. In der 71. Minute stellte Thomas Tuchel um und schickte in einem Doppelwechsel Eric Maxim Choupo-Moting und Leon Goretzka für Coman und Ryan Gravenberch auf den Rasen. Dejan Ljubicic sicherte dem FC nach 81 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Mit Dejan Ljubicic und Linton Maina nahm Steffen Baumgart in der 82. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Tim Lemperle und Kristian Pedersen. Bei den Bayern kam Jamal Musiala für Noussair Mazraoui ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (85.). Dank eines Treffers von Musiala in der Schlussphase (89.) gelang es dem Spitzenreiter, die Führung einzufahren. Zum Schluss feierte der FC Bayern München einen dreifachen Punktgewinn gegen Köln.