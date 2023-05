Bundesliga: 1. FC Köln – Hertha BSC (Freitag, 20:30 Uhr)

Am Freitag trifft der 1. FC Köln auf Hertha BSC. Anstoß ist um 20:30 Uhr. Letzte Woche gewann Köln gegen Bayer 04 Leverkusen mit 2:1. Damit liegt der FC mit 35 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Am letzten Samstag holte die Hertha drei Punkte gegen den VfB Stuttgart (2:1). Das Hinspiel zwischen beiden Teams endete 2:0 für Hertha BSC.

Die Hertha muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Fremde bleibt der große Erfolg weiterhin aus: Bisher holte der Tabellenletzte auswärts nur fünf Zähler. Im Sturm des Gasts stimmt es ganz und gar nicht: 35 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Nach 30 Spielen verbucht das Team von Trainer Pal Dardai fünf Siege, sieben Unentschieden und 18 Niederlagen auf der Habenseite. Die volle Punkteausbeute sprang für Hertha BSC in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus.