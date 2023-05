Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Köln, 1:2 (1:2)

Für das erste Tor sorgte Davie Selke. In der 14. Minute traf der Spieler von Köln ins Schwarze. 30.210 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Leverkusen schlägt – bejubelten in der 28. Minute den Treffer von Amine Adli zum 1:1. Der Treffer zum 2:1 sicherte dem 1. FC Köln nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Selke in diesem Spiel (36.). Der Gast nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Obwohl dem FC nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Bayer 04 Leverkusen zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.