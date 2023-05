Bundesliga: Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach, 5:2 (4:0)

Die 81.365 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Donyell Malen brachte Dortmund bereits in der fünften Minute in Front. In der 18. Minute verwandelte Jude Bellingham einen Elfmeter zum 2:0 für die Gastgeber. Die Elf von Edin Terzic baute die Führung aus, indem Sebastien Haller zwei Treffer nachlegte (20./32.). Gladbach ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Borussia Dortmund. Mit einem Wechsel – Ko Itakura kam für Hannes Wolf – startete Borussia Mönchengladbach in Durchgang zwei. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Edin Terzic, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Raphael Guerreiro und Salih Özcan kamen für Julian Ryerson und Mats Hummels ins Spiel (59.). Die Borussia verkürzte den Rückstand in der 75. Minute durch einen Elfmeter von Ramy Bensebaini auf 1:4. Lars Stindl beförderte das Leder zum 2:4 des Gasts über die Linie (86.). Daniel Farke wollte Gladbach zu einem Ruck bewegen und so sollten Lars Stindl und Luca Netz eingewechselt für Nathan Ngoumou und Kouadio Koné neue Impulse setzen (75.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Giovanni Reyna für einen Treffer sorgte (94.). Schlussendlich verbuchte der BVB gegen Borussia Mönchengladbach einen überzeugenden Heimerfolg.