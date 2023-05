Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – VfL Bochum 1848 (Samstag, 15:30 Uhr)

Nach fünf Ligaspielen ohne Sieg braucht der VfL mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Samstag, im Spiel gegen die Borussia. Am letzten Spieltag kassierte Gladbach die zwölfte Saisonniederlage gegen den VfB Stuttgart. Bochum kam zuletzt gegen Borussia Dortmund zu einem 1:1-Unentschieden. Im Hinspiel erlitt die Heimmannschaft eine knappe 1:2-Niederlage gegen den VfL Bochum 1848. Springt dieses Mal mehr für Borussia Mönchengladbach heraus?