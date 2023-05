Bundesliga: Kurioses Abstiegs-Szenario droht - diese Entscheidungen können am 33. Spieltag fallen

In der Tabelle könnte es dabei an den noch ausstehenden 33. und 34 Spieltagen mächtig Bewegung geben.

Mehr noch: Bereits am kommenden Wochenende drohen die ersten - auch existenziellen - Entscheidungen zu fallen.

Meisterschaft

Der FC Bayern liegt einen Punkt vor Borussia Dortmund . Das heißt: Gewinnen die Münchner am Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER ) ihr Heimspiel gegen RB Leipzig, muss der BVB am Sonntag (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER ) beim FC Augsburg gewinnen, sonst ist die Schale bereits weg.

Falls die Bayern nicht gewinnen, fällt die Entscheidung erst am letzten Spieltag.

Bei einem gleichzeitigen Sieg der Dortmunder wäre das Team von Coach Erdin Terzic dann aber in der Pole Position und hätte zwei Punkte Vorsprung.

Champions League

Die erneute Teilnahme von RB Leipzig an der Champions League könnte bereits am Freitag feststehen - wenn der SC Freiburg gegen den VfL Wolfsburg (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER ) verliert.

Spielt Freiburg dagegen unentschieden, reicht Leipzig am Samstag beim FC Bayern ein Punkt zum Erreichen der Königsklasse - gewinnt Freiburg, dann müsste auch Leipzig gewinnen.

Abhängig vom Abschneiden der Freiburger kann auch Union Berlin bereits am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER ) im Spiel bei der TSG Hoffenheim mit einem Unentschieden (bei einer Freiburger Niederlage) oder einem Sieg (bei Freiburger Unentschieden) die Champions League erreichen.

Europa/Conference League

Die Sache ist kompliziert. Grundsätzlich berechtigt der fünfte Platz zur Teilnahme an der Europa League und der sechste zur Teilnahme an der Conference League.

Aber: Da ist noch das Pokalfinale zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt, außerdem könnte Bayer Leverkusen ja die Europa League gewinnen - all das hätte Auswirkungen auf die Anzahl der Europapokalplätze (sechs oder sieben).

Also: keine Entscheidung an diesem Spieltag. Und vielleicht auch nicht am letzten.