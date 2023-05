Bundesliga: RB Leipzig – SV Werder Bremen, 2:1 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für das Heimteam und Werder ohne Torerfolg in die Kabinen. Nach 70 Minuten bejubelten die 47.069 Zuschauer endlich das erste Tor: 1:0 für Bremen durch Leonardo Bittencourt. Gleich drei Wechsel nahm Leipzig in der 71. Minute vor. Benjamin Henrichs, Amadou Haidara und Lukas Klostermann verließen das Feld für Marcel Halstenberg, Kevin Kampl und Josko Gvardiol. Ole Werner setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Maximilian Philipp und Niklas Schmidt auf den Platz (76.). In der 87. Minute brachte Willi Orban den Ball im Netz des SV Werder Bremen unter. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Dominik Szoboszlai den entscheidenden Führungstreffer für RB Leipzig erzielte (96.). Schließlich sprang für RB gegen Werder ein Dreier heraus.