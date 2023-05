Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – Eintracht Frankfurt, 3:1 (3:0)

Die 30.150 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Christoph Baumgartner brachte die TSG 1899 Hoffenheim bereits in der achten Minute in Front. Andrej Kramaric verwandelte in der 41. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung der Gastgeber auf 2:0 aus. Die TSG baute die Führung in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs aus, als Ihlas Bebou in der 48. Minute traf. Hoffenheim dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Zum Seitenwechsel ersetzte Paxten Aaronson von Eintracht Frankfurt seinen Teamkameraden Jesper Lindström. Schiedsrichter Osmers (Hannover) schickte Stanley Nsoki von der TSG 1899 Hoffenheim mit Rot zum Duschen (48.). Mario Götze ließ sich in der 54. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:3 für die Eintracht. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Pellegrino Matarazzo, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Finn Ole Becker und Kasper Dolberg kamen für Baumgartner und Kramaric ins Spiel (78.). Die TSG stellte Frankfurt ein Bein: Die Mannschaft von Oliver Glasner musste sich trotz numerischer Überlegenheit mit 1:3 geschlagen geben.