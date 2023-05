Bundesliga: VfB Stuttgart – Bayer 04 Leverkusen, 1:1 (0:0)

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Vor 45.000 Zuschauern ging der VfB Stuttgart in Front: Serhou Guirassy war vom Punkt erfolgreich. Wenig später verwandelte Exequiel Palacios einen Elfmeter zum 1:1 zugunsten von Bayer (70.). Am Ende sicherte sich der VfB mit diesem 1:1 einen Zähler.