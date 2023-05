Bundesliga: VfL Bochum 1848 – Bayer 04 Leverkusen, 3:0 (2:0)

Es waren erst wenige Minuten gespielt, da gab die Elf von Trainer Xabier Alonso Olano das Spiel durch den Platzverweis von Amine Adli aus der Hand (8.). Philipp Förster stellte die Weichen für den VfL Bochum 1848 auf Sieg, als er in Minute 19 mit dem 1:0 zur Stelle war. Der Treffer von Takuma Asano ließ nach 34 Minuten die 26.000 Zuschauer neuerlich jubeln und vergrößerte den Vorsprung der Gastgeber. Mit der Führung für die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch ging es in die Kabine. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Thomas Letsch, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Patrick Osterhage und Keven Schlotterbeck kamen für Förster und Dominique Heintz ins Spiel (56.). Mit Philipp Hofmann und Asano nahm Thomas Letsch in der 81. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Moritz Broschinski und Simon Zoller. Kevin Stöger gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den VfL (86.). Am Schluss schlug Bochum Bayer 04 Leverkusen vor eigenem Publikum mit 3:0 und rief dabei eine souveräne Leistung ab.