Causa Müller: Ex-Bayern-Profi Hamit Altintop zeigt Verständnis für Tuchel

„Müller identifiziert sich mit Bayern wie kein Zweiter“

„Generell kann man ein Spiel gegen Schalke nicht mit Spielen gegen Manchester City oder Paris St. Germain vergleichen. Beim FC Bayern gibt es kaum Stammplätze, dafür ist der Kader in der Breite zu gut aufgestellt“, analysierte Altintop, „Tuchel kann besonders in der Offensive viel variieren, daher ist es normal, dass auch ein Thomas Müller nicht mehr in jedem Spiel in der Startelf steht.“