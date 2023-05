Dämpfer für Union - FCA mit Befreiungsschlag

Union Berlin hat im spannenden Rennen um die Champions-League-Plätze einen Dämpfer erlitten. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer verlor bei Angstgegner FC Augsburg mit 0:1 (0:0) und ist nun im wegweisenden Topduell am kommenden Samstag gegen den direkten Konkurrenten SC Freiburg in Zugzwang. Für den FCA war es nach sieben Spielen ohne Sieg im Abstiegskampf der erhoffte und dringend benötigte Befreiungsschlag.

Dion Beljo brachte die Augsburger in der 53. Minute mit seinem dritten Saisontor in Führung. Union setzte damit auch im zwölften Pflichtspiel gegen die Augsburger seine Negativserie (nur ein Sieg bisher) fort, hat aber drei Spieltage vor Schluss nach wie vor alles in der eigenen Hand, sich den großen Traum von der Königsklasse noch zu erfüllen.