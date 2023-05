Bundesliga: Trainer-Diskussion? Farke bleibt cool

„Das ist gar nicht mein Thema. Ich bin weit davon entfernt, irgendwelche Dinge persönlich zu nehmen“, sagte der 46-Jährige am Freitag und ergänzte: „Ich bin für Gerüchte und Spekulationen nicht zuständig.“

Nach dem 2:5-Debakel bei Borussia Dortmund hatte es Spekulationen um einen vorzeitigen Abschied Farkes gegeben. Am Montag bekräftigte Sportdirektor Roland Virkus in der Rheinischen Post, dass eine Trennung vor dem Saisonende „nicht zur Debatte“ stehe. Nach den noch ausstehenden Spielen bei Bayer Leverkusen am Sonntag (ab 19.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) und gegen den FC Augsburg soll eine Analyse erfolgen.