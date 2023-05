FC Bayern: Tuchel stachelt Mazraoui an - "Man muss kleinen Fenster nutzen"

Davies‘ Pech ist Mazraouis Glück

Konkret: In den jüngsten beiden Bundesliga-Spielen – bei den Siegen gegen Hertha (2:0) und in Bremen (2:1) – rückte der Marokkaner wieder in die Startelf und überzeugte vor allem in der Vorwoche im Duell mit Werder, wo er den zweiten Treffer von Leroy Sané mustergültig mit einem herrlichen Pass in die Schnittstelle vorbereitet hatte.