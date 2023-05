Frings: Werder mit „großer Chance“ gegen Bayern

13 Heimpleiten in Serie, seit 26 Bundesliga-Spielen ohne Sieg - aber der ehemalige Nationalspieler Torsten Frings (46) glaubt dennoch an einen Erfolg von Werder Bremen im Duell mit Bayern München (Samstag, 18.30 Uhr/Sky). Es sei „eine große Chance da, gerade in der Verfassung, die Bayern gerade hat“, sagte Frings bei der Einweihung seines Porträts als neuer Ehrenspielführer im Werder-Museum.